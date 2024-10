Leonidas oznacza "syn lwa" . Imię to nosił król Sparty , który zdołał obronić Termopile z jedynie garstką żołnierzy. Zginął, ale dzięki niemu Grecy mieli czas, by przygotować się na dalszą obronę. Dzięki swojemu poświęceniu, do dziś imię Leonidas kojarzy się z męstwem i wyjściem z beznadziejnej sytuacji .

Leonidas to osoba wrażliwa i introwertyczna, łatwo robiąca karierę zawodową, bardzo zainteresowana sprawami duchowymi. Potrzebuje wyciszenia i szukania odpowiedzi w sobie, stąd skłonność do medytacji. Ma silne zainteresowanie duchowością czy filozofią. Leonidas to indywidualista, potrafi działać samodzielnie i niezależnie. Leonidas ma dużo energii, ufna swoim możliwościom, zawsze dążący do osiągnięcia konkretnego celu.