Marcelina Zawadzka założyła najmodniejszą stylizację tej jesieni. W komentarzach zawrzało

Marcelina Zawadzka zdaje się być już w pełni gotowa na jesień. Modelka i prezenterka wyciągnęła z szafy jeden z najmodniejszych zestawów tego sezonu, wprawiając internautów w niemały zachwyt. W komentarzach wręcz zawrzało. Ten komplet to prawdziwy must have każdej kobiety.

Zdjęcie Marcelina Zawadzka w najmodniejszej stylizacji tej jesieni. Must have w każdej szafie (fot. screenshot/Instagram/marcelina_zawadzka) / Pawel Wodzynski/East News / East News