Marcelina Zawadzka zachwyca na Instagramie. To stylizacja idealna na jesień

Marcelina Zawadzka jest modelką, byłą Miss Polonia oraz prezenterką telewizyjną. Od 2021 roku związana jest ze stacją Polsat, gdzie prowadzi między innymi program "Farma". Na przestrzeni lat gwiazda zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów i internautów, którzy dziś z uwagą śledzą jej poczynania.

Zdjęcie Marcelina Zawadzka jest modelką, byłą Miss Polonia oraz prezenterką telewizyjną / Paweł Wrzecion / MWMedia

Modelka pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie, gdzie publikuje szczegóły swojego zawodowego i prywatnego życia, obserwuje ją ponad 648 tys. osób. Ci nie mogą narzekać na nudę. Gwiazda systematycznie dostarcza im bowiem nowości na swój temat, raz za razem rozgrzewając do czerwoności kobiecymi strojami i eleganckimi stylizacjami. Nie inaczej było i tym razem. Z tą różnicą, że modelka postawiła raczej na wygodę.

Marcelina Zawadzka łapie promienie słońca i zachwyca. "Przepiękna"

Marcelina Zawadzka znana jest zarówno ze swojej wyjątkowej urody, jak i nietypowego stylu. Celebrytka uwielbia eksperymentować, decydując się na najróżniejsze stylizacje - od eleganckiego minimalizmu aż po szalone boho.

Gwiazda uwielbia mocne kolory oraz ciekawe kroje, a w wielu z jej stylizacji zauważyć można elementy inspirowane stylem country. Czasami jednak modelka wrzuca nieco na luz, stawiając przede wszystkim na komfort i wygodę.

Tym razem tak właśnie było. Marcelina Zawadzka opublikowała właśnie w sieci fotografię, na której pozuje w niebieskim dresie oraz czapce z daszkiem w tym samym kolorze, łapiąc promienie słońca. A podobne zdjęcie nie mogło ujść uwadze internautów.

Instagram Post Rozwiń

Internauci są zachwyceni. "Stylizacje masz piękne"

Komfortowa i wygodna stylizacja Marceliny Zawadzkiej to prawdziwy must have w jesiennej szafie. Przyda się przede wszystkim w trakcie nieco chłodniejszych dni. Internauci są nią zachwyceni. "Cudowna", "Przepiękna", "Stylizacje masz piękne", "Uroczo", "Elegancka" - piszą.

Nie zabrakło również pytań o stan zdrowia gwiazdy. Zupełnie niedawno Marcelina Zawadzka stała się bowiem główną bohaterką bolesnego wypadku. Modelka zderzyła się z szybą, uszkadzając nie tylko swój nos, ale również kolano. Chwilę później informowała, że jest już po konsultacji lekarskiej.

"Lekarz poinformował mnie, że kość musi się sama zrosnąć i za ok 3/6miesiecy zobaczymy czy jest dobrze" - wyjaśniała fanom. Z najnowszym zdjęć wynika, że rekonwalescencja przebiega pomyślnie.

