Polskie gwiazdy chętnie angażują się w pomoc Ukraińcom. Raper Bedoes wpłacił na zbiórkę 100 tysięcy złotych i organizował transport, aktorki Maja Bohosiewicz i Julia Kamińska udostępniły swoje mieszkania dla potrzebujących, a Maciej Musiał oddał krew.

Marcin Dubiel pomaga Ukrainie

W pomoc włączył się również Marcin Dubiel. Youtuber poinformował swoich fanów na Instagramie, że wrócił z Ukrainy, gdzie dostarczał sprzęt medyczny do szpitala we Lwowie. Mężczyzna jest cieszy się, że może pomagać i dalej chce to robić.

Poznaliśmy dyrektora szpitala dziecięcego i cały dzisiejszy dzień chcę poświęcić na zorganizowanie im większej dostawy. Będę potrzebował przy tym Waszej pomocy, ale o tym pewnie jutro jak uda mi się wszystko dopiąć. Czuję niesamowitą energię, warto pomagać!!! pisze Dubiel

"W relacjach była cisza to już wiadomo co robiłeś, dobra robota. Jak zwykle też jesteś niezawodny i pomagasz", "Masz bardzo dobre serce Marcin", "Brawo Marcin, jesteśmy z ciebie dumni" - pisali w komentarzach zachwyceni fani Dubiela.

