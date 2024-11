Christina Aguilera zmieniała się na oczach świata. Dziś wraca do początków

Christina Aguilera nadal wzbudzała zaniepokojenie fanów swoją drastyczną utratą wagi po tym, jak opublikowała na Instagramie filmik, na którym widać, że jej sylwetka wyraźnie się zmieniła. 43-letnia piosenkarka od pewnego czasu wraca do swojej sylwetki z początków kariery.

Młoda Christina miała szczupłą, drobną sylwetkę, co było typowe dla nastolatki wkraczającej w świat show-biznesu. Stylizacje z tego okresu były dziewczęce, minimalistyczne i podkreślały jej wyjątkowo szczupłe ciało. Niemal każda nastoletnia fanka marzyła, by wyglądać, jak Aguilera.

Jej ciało nabrało wówczas pełniejszych kształtów. Zauważono to podczas występu na rozdaniu nagród AMA, co wywołało liczne komentarze w mediach. Publicznie mówiła, że nie przejmuje się krytyką i akceptuje swoją sylwetkę. W tym okresie promowała pozytywne podejście do ciała, mówiąc, że czuje się dobrze w swojej skórze, niezależnie od rozmiaru.