Marcin Hakiel jest w nowym związku? W końcu jest szczęśliwy!

Na początku marca 2022 roku media obiegła wiadomość, że Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozstali się po 17 latach związku. Wieści te pojawiły się nagle i zaskoczyły fanów aktorki i tancerza.

Dagmara Kaźmierska przerwała milczenie na temat Edyty! Już się nie przyjaźnią!

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz dokazują na łodzi. Para przyłapana!

Candice Swanepoel kusi w mikroskopijnym bikini. Nie pozostawia wiele wyobraźni

Dominika Gwit na wakacjach z mężem! Pokazała zdjęcie w kostiumie kąpielowym Oni sami początkowo niewiele zdradzali na temat powodów swojego rozstania, dopiero Marcin Hakiel w szczerej rozmowie z mediami, wyjawił, że wina leżała po stronie jego żony, która poczuła się w związku małżeńskim zbyt swobodnie względem innego mężczyzny.

Katarzyna Cichopek nie komentowała tych słów i sprawa nieco przycichła, a przez te kilka tygodni byli partnerzy po 17 latach wspólnego życia, starają się nauczyć życia osobno.

Mogło się wydawać, że jest to sytuacja trudniejsza dla Marcina Hakiela, ale najwyraźniej i w jego życiu pojawił się ktoś nowy!

"Okazało się, że nadają na tych samych falach, co więcej, oboje są rodzicami. Adaś i Helenka mieli już poznać dziecko nowej lubej Hakiela. Bardzo się polubili, co dla Marcina miało olbrzymie znaczenia, ponieważ przez rozstanie z Cichopek Adaś i Helenka wiele przeszli" - wyjawił znajomy Marcina Hakiela w rozmowie z Plotkiem.

Reklama

Instagram Post

Reakcja Katarzyny Cichopek na nowy związek Hakiela zaskakuje!

Takie doniesienia cieszą fanów tancerza, który ich zdaniem zasługuje na szczęście w miłości. Pojawiły się także doniesienia odnośnie tego, jak na te wieści zareagowała sama Katarzyna Cichopek.

O zachowaniu aktorki miał opowiedzieć jej znajomy z planu serialu "M jak miłość", który wyjawił w rozmowie z JastrząbPost, jak gwiazda zareagowała na nowy związek jeszcze obecnego męża.

"Informacja pojawiła się niedawno, ale najbliżsi wiedzieli o jego relacji od miesiąca. Pozytywnie go zaskoczyli swoją reakcją. Nawet Kasia dała mu do zrozumienia, że bardzo chce, ale to naprawdę bardzo, by był szczęśliwy. Bo to oznacza spokój i szczęście dla ich patchworkowej rodziny" - powiedział informator w rozmowie z JastrząbPost.

Taka postawa Katarzyny Cichopek daje nadzieję na to, że ich kontakty nawet po rozwodzie pozostaną poprawne, mimo początkowych problemów.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Demi Rose w hicie tego lata. Co za strój!

Małgorzata Rozenek zachwyca w kwiecistej sukience. Ten model jest idealny dla pań po 50-tce!