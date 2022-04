Margaret przeszła na dietę. Zrezygnowała z wielu rzeczy!

Margaret za pośrednictwem instagramowego profilu postanowiła opowiedzieć, co robi, by zachować idealną cerę oraz sylwetkę. Zdradziła swoje triki i przy okazji wymieniła, co wyeliminowała ze swojej diety. Mało kto, by się na to odważył.

Zdjęcie Margaret zdradziła swoje urodowe triki / VIPHOTO/East News / East News