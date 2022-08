Margaret zaliczyła wpadkę w porannym programie telewizyjnym

Margaret od pewnego czasu, a dokładniej ujmując, od czasu swojej przemiany na scenie muzycznej, gdzie postanowiła spróbować innego rodzaju muzyki i zmienić swój wizerunek sceniczny, jest dość kontrowersyjną postacią.

Nawet jej fani zastanawiają się, czy metamorfoza Margaret jest dla niej korzystna, a niekiedy i zachowanie piosenkarki budzi pewne emocje wśród odbiorców.

Tak było i tym razem, gdzie z okazji koncertu "iDance in Opera Leśna" Margaret została zaproszona na krótką rozmowę do porannego programu "Dzień Dobry TVN".

Program tego dnia prowadził Filip Chajzer, znany ze swojego rozrywkowego stylu bycia i poczucia humoru, ale to co wydarzyło się podczas wywiadu, który przeprowadzał z piosenkarką, przerosło nawet jego.

W trakcie rozmowy prezenter zagaił Margaret o tatuaż, który zauważył na jej przedramieniu. Ta sytuacja okazała się być niefortunna, gdyż Filip Chajzer nie mógł odczytać napisu na ciele gwiazdy, okazało się, że jedno z dwóch słów było wulgaryzmem: "Wrednie Ci**nie" - brzmiałą treść tatuażu, a Margaret wyjaśniła, że to nazwa składu, w którym występuje.

"To taki mój nowy kolektyw, który tworzę. On jest na scenie i poza sceną również. To dziewczyny, które robią fajne rzeczy, które się dobrze bawią i się wspierają" - wyjaśniła znaczenie nazwy Margaret.

Wówczas widoczne było zmieszanie Filipa Chajzera, który jak się okazało, w tym czasie dostawał wytyczne przez słuchawkę od realizatorów programu.

Kiedy drugi raz gwiazda na wizji wspomniała nazwę zespołu, Filip chajzer natychmiast jej przerwał:

"To dalej telewizja poranna. Jest rano".

Margaret nic jednak nie zrobiła sobie z upomnienia prowadzącego i na koniec rozmowy podkreśliła niefortunną nazwę, co wyjątkowo nie spodobało się Filipowi Chajzerowi.

Taka wpadka chyba nie może gwieździe odciąć się od kąśliwych komentarzy na temat jej przemiany...

