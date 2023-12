Rozstanie tuż przed świętami. Mariah Carey spędza Boże Narodzenie bez ukochanego?

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia amerykańskie media obiegła przykra wiadomość na temat piosenkarki, Mariah Carey. Okazał się, że gwiazda miałą rozstać się ze swoim wieloletnim partnerem.

Meghan Markle stara się wiązać koniec z końcem? Wróci do aktorstwa?

Katarzyna Zdanowicz na świątecznym zdjęciu. Są też ważne słowa

"Bez gotowania, barszczu i pierogów". Gwiazda zdradziła, jak spędza święta

"Oni są zaręczeni". Związek gwiazdorskiej pary nabrał rumieńców "Bryan Tanaka zakończył związek z Mariah Carey, gdyż chciałby zostać ojcem, a z piosenkarką nie mógł spełnić tego marzenia" - ustalił nieoficjalnie serwis Page Six. Kluczowa jest tu różnica wieku.

40-letni Tanaka jest o 14 lat młodszy od Carey, a sama wokalistka jest już spełniona jako matka - wychowuje 12-letnie bliźnięta, syna Moroccana i córkę Monroe ze swoim byłym mężem, komikiem, Nickiem Cannonem. Z kolei Tanaka nie ma swoich dzieci.

Zdjęcie Mariah Carey udała się do Aspen tylko ze swoimi pociechami / SplashNews.com/East News / East News

Fani piosenkarki byli zdumieni, że Carey, która co roku spędza święta w kurorcie narciarskim Aspen, tym razem udała się do Kolorado bez swojego chłopaka. Wcześniej, sygnałem, że w ich związku mógł zapanować kryzys, była jej wypowiedź dla tygodnia "People" z początku grudnia.

Reklama

"Czekałam na te święta Bożego Narodzenia przez cały rok, bo ostatni rok nie był dla mnie najlepszy" - powiedziała wtedy tajemniczo.

Zobacz też: Mariah Carey zapowiada już święta! Odliczanie rozpoczęte!

Kiedy nastąpiło rozstanie? Oznak separacji było znacznie więcej!

Instagram Post Rozwiń

Samotne święta to nie jedyny znak przepowiadający rozstanie pary. Podczas trasy koncertowej "Merry Christmas One and All!", którą Carey rozpoczęła w połowie listopada, Tanaka ani razu nie był widziany u boku diwy.

Mężczyzna pracował w ekipie Carey jako tancerz od 2006 r., kiedy to znalazł angaż przy trasie "Adventures of Mimi Tour". Zaczęli się spotykać 10 lat później. Po raz ostatni widziano ich razem w marcu, podczas urodzin piosenkarki.

O Carey jest głośno teraz z jeszcze jednego powodu. Przed wylotem do Aspen złożyła wizytę w Białym Domu. Spotkała się tam z prezydentem USA, Joe Bidenem i wiceprezydent, Kamalą Harris. Na zdjęciach z Gabinetu Owalnego, która zamieściła w środę w mediach społecznościowych, towarzyszą jej też syn i córka.

Zobacz też: Mariah Carey zrzuca kostium wiedźmy i zaprasza na Święta! Nie za wcześnie?