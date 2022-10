35-latka wyznała, że czeka z seksem aż do ślubu

Sonali Chandra ma 35 lat i jest amerykańską modelką oraz tancerką. Urodziła się w New Jersey, ale ma indyjskie korzenie. Jej rodzice lata temu wyjechali z Indii i na stałe zamieszkali w Stanach Zjednoczonych.

Kobieta postanowiła udzielić wywiadu "Daily Star" i opowiedzieć o swoich przygodach z randkowaniem. Jak się okazuje, tancerka dorastała w domu pełnym miłości, ale mimo to rodzice wychowywali ją dość surowo. Nie pozwalali jej na nocowanie u znajomych, miała zakaz umawiania się z chłopakami, a poza tym nie pozwolono jej pójść na bal maturalny. "W związku z tym, że byłam bardzo surowo wychowywana, nie miałam wpływu na moje życie randkowe. Nie pozwalano mi na spotkania towarzyskie, a randki były wielkim zakazem" - wyjaśniła podczas wywiadu.

Sonali Chandra jest dumna z decyzji, którą podjęła. Głośno przyznaje, że zamierza czekać z seksem aż do ślubu. Tancerka ma jednak przez to problemy ze znalezieniem partnera. Jak sama przyznała, mężczyźni wręcz uciekają, gdy dowiadują się, że jest dziewicą.

Sonali Chandra ma za sobą trzy poważne związki, ale w sumie umawiała się z dziewięcioma mężczyznami. Tancerka przyznała, że zakazy ze strony rodziców uniemożliwiły jej nauki randkowania. Jej życie miłosne przez długi czas nie istniało, a po raz pierwszy całowała się,mając 26 lat.

Poza tym opowiedziała, że ma trudności z poznawaniem nowych ludzi i wpuszczaniem ich do swojego życia. Stwierdziła, że to z powodu lęku przed spotkaniem "drapieżnika". Według niej wynika to z jej dzieciństwa.

Sonali Chandra o próbach znalezienia męża

Sonali Chandra przyznała, że czuje się samotna i z tego powodu wzięła udział programie "Five Guys a Week", ale nie znalazła tam miłości. Pojawiła się także w talk-show "Dr. Phill", gdzie opowiedziała o swoim życiu miłosnym. Zdradziła, że tuż po studiach rodzice chcieli, by zgodziła się na zaaranżowane małżeństwo. Stwierdziła, że woli pozostać dziewicą i być samotna przez resztę życia, niż wyjść za mąż za niewłaściwego mężczyznę.

Jestem zdezorientowana i zakłopotana. Mam wszystkie te wspaniałe cechy. Dlaczego tak trudno jest mi znaleźć tego jedynego, który nie przestraszy się, gdy powiem mu, że będzie moim pierwszym i miejmy nadzieję jedynym?

Sonali Chandra nie traci nadziei i wierzy, że niedługo wyjdzie za mąż. Jak się okazuje, kobieta ma pewne wymagania i dobrze wie, jakiego chce mieć partnera. "Szukam rycerskiego dżentelmena, który jest moralny i etyczny, przystojny, ambitny, dbający o zdrowie i będzie traktował mnie jak królową" - powiedziała w rozmowie z "Daily Star".

Tancerka obecnie rozmawia przez SMS-y i rozmowy wideo z pewnym mężczyzną. Mają za sobą jedno spotkanie i jak się okazuje, Sonali Chandra nie może przestać o nim myśleć. "Jest przystojny, ambitny i nieco starszy ode mnie. Dziwie się, że wciąż jest singlem" - powiedziała 35-latka.

