Martyna Wojciechowska promienieje po rozstaniu z mężem

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski uchodzili za idealną parę. Zdziwienie, jakie wywołali swoim rozstaniem, sięgnęło zenitu, gdy sytuacja wyszła na jaw.

Padło wiele gorzkich słów, a Martyna nie ukrywała rozgoryczenia.



Teraz już nieco czasu minęło od tego feralnego wydarzenia, a podróżniczka zaczęła nowy rozdział w swoim życiu. Pojawiła się na jesiennej ramówce TVN i przyciągnęła uwagę wszystkich.



Gwiazda promowała swój kolejny już sezon programu "Kobiety na krańcu świata" i dosłownie promieniała.



Fani byli zdziwieni tym, jak doskonale poradziła sobie gwiazda z ciężarem sytuacji - media do niedawna rozpisywały się na temat jej nieudanego małżeństwa, a ona wyszła z tego silniejsza niż kiedykolwiek.



Złośliwi twierdzą, że to mogą być tylko pozory, ale patrząc na Martynę widać, że teraz odżyła. Czyżby w końcu w jej życiu znów zaczęło się wszystko układać po jej myśli? Na to wygląda!



Zdjęcie Podróżniczka na tę okazję wybrała prosty, czarny kombinezon / Baranowski / AKPA

