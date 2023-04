Marzena Rogalska to jedna z najbardziej lubianych polskich dziennikarek. Jest także autorką wielu powieści i prowadzącą znanych programów telewizyjnych. Przed laty prowadziła audycje w RMF FM, Radiu Kolor, Antyradiu, a także Radiu Złote Przeboje, gdzie pracuje do dziś. Przez długi czas związana była również z Telewizją Polską, a widzowie kochali ją za współtworzenie programów: "Pytanie na śniadanie", "Dzieciaki górą", "Kocham Cię Polsko", "To był rok" i innych. Gwiazda jest w tak świetnej formie, że mało kto zgadłby, które urodziny będzie świętować 13 kwietnia.

Reklama

Marzena Rogalska: Historia kariery

Instagram Post Rozwiń

W lutym 2021 roku Marzena Rogalska podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu - postanowiła odejść z TVP po wielu latach współpracy. Do niedawna jedną z prowadzących talk show "Miasto kobiet", które po przerwie wróciło do stacji TVN Style. Ostatnio media donosiły jednak, że format nie sprostał oczekiwaniom stacji i ponownie zniknie z anteny. Z całą pewnością to jeden z najważniejszych dla mnie programów, który dawał mi ogromne poczucie sensu. Wielokrotnie wspominałam też, że gdyby nie "Miasto kobiet" nie zaczęłabym pisać książek. Ale życie i praca w tym zawodzie nauczyły mnie, że nie można się do niczego przywiązywać... Czwartego sezonu MK nie będzie. Tak się składa, że ja ten program żegnam po raz drugi. Trudne to i niepozbawione smutku, chociaż wiem, że będą nowe telewizyjne projekty - komentowała sprawę gwiazda. I rzeczywiście - okazuje się, że Marzena Rogalska już niebawem pojawi się w kolejnym "kobiecym projekcie".

Ikona stylu i humoru kończy 53 lata

Instagram Post Rozwiń

Marzena Rogalska jest ikoną stylu nie tylko dla dojrzałych kobiet. Dziennikarka słynie z bardzo dobrego gustu i zamiłowania do wyrazistych kolorów, które dobiera zgodnie do typu swojej urody. Często łączy kolorowe swetry z eleganckimi spódnicami midi, do których dobiera szpilki - dzięki temu wygląda szykownie, lecz z pazurem. W pracy stawia na elegancję z nutą ekstrawagancji, lecz w wolnym czasie - co wiadomo dzięki jej aktywności w mediach społecznościowych - wybiera wygodę i sięga po sportowe, luźne ubrania.

Instagram Post Rozwiń

Dziennikarka słynie także z ogromnego dystansu do siebie i poczucia humoru. W mediach społecznościowych często rozbawia swoich obserwatorów, pokazując się w naturalnym i luźnym wydaniu. 13 kwietnia Marzena Rogalska obchodzi 53. urodziny. Pokazuje, że wyglądać i czuć się młodo można bez względu na wiek metrykalny. Pomyślelibyście, że kończy tyle lat?

Zobacz takżę: Marzena Rogalska wróciła do rodzinnej tragedii. Wzruszające wyznanie sprowokował... Jacek Rozenek