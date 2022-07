Piotr Kraśko pragnął, by mama zamieszkała u niego. Decyzja seniorki jednak zaskakuje

Piotr Kraśko jest synem Barbary Pietkiewicz- Kraśki i dziennikarza Tadeusza Kraśki. Matka prezentera była producentką filmową, a przez długie lata była także związana z teatrem.

Emilka z "Rolników" mówi o "trudnym czasie rozstań". Co się dzieje na Podlasiu? Ma na swoim koncie takie filmy dokumentalne, jak "Album", "Architekt", czy "Ars Horme".

76-latka nie jest już aktywna zawodowo i przyszedł czas na to, by miała zapewnioną ciągłą opiekę. Jak się okazuje na wspólne zamieszkanie długo nalegał sam Piotr Kraśko, ale matka dziennikarza podjęła zaskakującą decyzję.

Barbara Pietkiewicz-Kraśko postanowiła, że jesień życia spędzi w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Decyzja może zaskakiwać, bo nie będzie tak blisko syna, synowej i wnuków, jak wszyscy mogli się tego spodziewać.

Dom Artysty Weterana w Skolimowie to jednak popularne miejsce wśród osób ze świata sztuki w Polsce, ktorzy już zakończyli swoją pracę i spędzają swoją emeryturę właśnie tam.

Zdjęcie Piotr Kraśko z matką, Barbarą Pietkiewicz-Kraśko ma doskonały kontakt / Niemiec / AKPA

Dom Artysty Weterana w Skolimowie: co to za miejsce?

O Domu Artysty Weterana w Skolimowie można niekiedy przeczytać lub usłyszeć w mediach, jako o miejscu, gdzie swoją emeryturę spędzają osoby świata artystycznego w Polsce.

Dom ten powstał z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka i już wtedy, w 1928 roku, dom ten był miejscem dla emerytowanych aktorów. Miejsce to przerwało swoją działalność jedynie na czas II wojny światowej, a po niej, dzięki dofinansowaniom Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz dzięki rozmaitym akcjom charytatywnym, wrócił do swojej działalności.

Obecnie w Domu Artysty Weterana w Skolimowie może mieszkać 40 osób, a każda z nich ma własny pokój, urządzony pod potrzeby lokatora z łazienkami i aneksami kuchennymi.

Dodatkowo oczywiście w miejscu tym zapewniona jest całodobowa, wyspecjalizowana opieka, która troszczy się o zdrowie mieszkańców.

Nic więc dziwnego w tym, że także matka Piotra Kraśki, Barbara Pietkiewicz-Kraśko, również zapragnęła zamieszkać w tym miejscu, wśród znajomych z branży. Jednak należy pamiętam o tym, że za pobyt w Domu Artysty Weterana należy zapłacić.

"Przez ostatnie lata zawarliśmy umowy z większością dużych miast, w których są placówki kulturalne i niejako za naszymi podopiecznymi idą pieniądze, które i tak dane miasto wydało by na nich na swoim terenie. Resztę dopłaca Fundacja Weteranów Scen Polskich. Koszt pobytu wynosi dokładnie 5 tys. 892 zł. To wcale nie najwyższa opłata, jaką trzeba uiścić w innych domach na terenie Warszawy - mówi Krzysztof Szuster, Prezes Związku Aktorów Scen Polskich w rozmowie z "Faktem".

Jeżeli chodzi o system opłat, to zazwyczaj odbywa się to tak, że 70 proc. renty pokrywa pewną część zapłaty, a resztę dopłaca rodzina pensjonariusza. Z pewnością Piotr Kraśko zrobi wszystko, by jego matka była szczęśliwa w tym miejscu i pieniądze nie grają roli.

