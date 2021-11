​Matthew McConaughey uwielbia swoją żonę za... braki w uzębieniu

Gwiazdy

Camili Alves McConaughey daleko co prawda do "dziewczyny bez zęba na przedzie" z piosenki Kazika, jednak wydawać by się mogło, że dla byłej modelki mały, acz widoczny, ubytek powinien być problemem. Nie jest, bo choć żona hollywoodzkiego gwiazdora ukruszyła sobie przedni ząb, to nie poszła z tym do dentysty. Wszystko dlatego, że Matthew uznał, iż z tym ubytkiem wygląda jeszcze bardziej olśniewająco.

Zdjęcie ​Matthew McConaughey zdradził, co podoba mu się w jego żonie / HOCH ZWEI/HochZwei/East News / East News