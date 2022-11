Meghan i Harry mają się czego obawiać? Członek rodziny królewskiej zapowiada, że "będzie jak otwarta księga”.

Kim jest Mike Tindall?

Znanym członkiem rodziny królewskiej, który zapowiada, że ujawni szczegóły dworskiego życia jest Mike Tindall. To mąż Zary Tindall — wnuczki Elżbiety II i córki księżniczki Anny. Para, choć należy do rodziny królewskiej, nie pełni funkcji z tym związanych, a to oznacza, że sami muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Oboje byli sportowcami: Zara jest mistrzynią olimpijską w jeździectwie, natomiast Mike była profesjonalnym rugbystą.



Zdjęcie Mike i Zara Tindall / Chris Jackson / Getty Images

Zapowiada, że “będzie jak otwarta księga"

Mike Tindall dostał propozycję wzięcia udziału w programie "Jestem sławny, wydostańcie mnie stąd!". Wraz z innymi celebrytami mężczyzna zostanie wywieziony do australijskich lasów, gdzie będzie musiał radzić sobie w trudnych, prymitywnych warunkach. Za udział w programie Mike Tindall ma otrzymać w przeliczeniu na polską walutę — milion złotych. Jednocześnie zapowiedział, że w trakcie programu “będzie jak otwarta księga", co wzbudziło spekulacje, że podzieli się ze światem tajemnicami dworu i ujawni jego skandale.



Meghan Markle i książę Harry mają się czego obawiać?

W ostatnich latach twórcami największych skandali, które dotykały rodzinę królewską, był oskarżony o gwałt książę Andrzej oraz książę Harry i jego żona-aktorka Meghan Markle, którzy ujawniali kulisy dworskiego życia i dzielili się z mediami swoimi żalami w kierunku rodziny. Właśnie dlatego brytyjskie media spekulują, że rewelacje, których ujawnienie zapowiada Mike Tindall mogą dotyczyć kogoś z tej trójki.

Mimo ogromnego zainteresowania brytyjskich mediów i jak twierdzi “Daily Mail" nieprzespanych nocy ekspertów od wizerunku rodziny królewskiej, należy pamiętać, że szumna zapowiedź Tindalla: “będę jak otwarta księga" może być działaniem marketingowym, zaproponowanym przez twórców, by zwiększyć zainteresowanie ich programem.

