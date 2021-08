Wywiad Meghan i Harrego wciąż wywołuje kontrowersje

Meghan i Harry w marcu tego roku udzielili głośnego wywiadu Oprah Winfrey. Rozmowa wywołała ogromną burzę. Wszyscy wciąż pamiętają, jak wiele oskarżeń padło z ust Meghan i Harry’ego. Zarzucili oni rodzinie królewskiej m.in. brak wsparcia dla ciężarnej księżnej, gdy czuła się zaszczuta przez media i miała myśli samobójcze. Jednak najwięcej skrajnych emocji budził temat rasizmu jednego z członków rodziny królewskiej, który "wyraził obawy" o to, jakiego koloru będzie skóra syna Meghan i Harry’ego, gdy księżna Sussex była w pierwszej ciąży.

Kaliber tego oskarżenia był tak duży, że sama królowa za pośrednictwem swojego rzecznika zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym zapewniała, że ta sprawa zostanie wewnątrz rodziny niezwłocznie wyjaśniona.

Reklama

Instagram Post

Meghan i Harry chcieli wyznać prawdę. Co ich powstrzymało?

Jak się okazuje, Meghan i Harry byli o krok od ujawnienia informacji, który z członków rodziny królewskiej pozwolił sobie na tę rasistowską uwagę, jednak się z tego wycofali. Uznali bowiem, że ten szczegół jest zbyt "szkodliwy" dla rodziny królewskiej.

Emocje Meghan i Harry’ego wokół tej sprawy zostały jeszcze raz szeroko omówione w zaktualizowanym wydaniu ich biografii "Finding Freedom" (polski tytuł: "Harry i Meghan. Chcemy być wolni"), do której dotarł serwis Page Six. Jej autorzy, Omid Scobie i Carolyn Durand, wyjawili, że książęca para bardzo poważnie rozważała podzielenie się tą informacją w czasie wywiadu z Oprah Winfrey, jednak Meghan zmieniła zdanie w ostatniej chwili. Harry dodał jedynie, że nie chodzi o królową Elżbietę ani o jej męża księcia Filipa.

Instagram Post

Coraz więcej informacji wychodzi na jaw

Zaktualizowane wydanie ma się pojawić w księgarniach na początku września. Pojawia się w nim informacja, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej byli zadowoleni z nieobecności księżnej Sussex na pogrzebie księcia Filipa w kwietniu, ponieważ obawiali się, że przyciągnęłaby zbyt wiele uwagi mediów.

W książce opisano też obecny stosunek rodziny królewskiej do Meghan i Harry’ego. Został one określone jako wciąż bardzo "surowy", co jest konsekwencją słynnego wywiadu, który zdewastował wzajemne zaufanie. Osoba z otoczenia królowej powiedziała ponoć, że musi minąć jeszcze sporo czasu, by nastąpiło uzdrowienie relacji. W książce pojawia się także wątek tego, czy Meghan i Harry choć przez chwilę żałowali wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Ponoć para nigdy nie chciała zmienić tej decyzji.

Instagram Post

***



Przeczytaj również:



Smutne kulisy rozwodu brata Rozenek. Teraz to wychodzi



Poruszający wpis Wojciechowskiej. Chwyta za serce



Ludzie, którzy piją benzynę. Witajcie w spektrum picia



Zobacz również: