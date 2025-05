Płatki owsiane: uniwersalny środek do roślin

Wiemy już, że płatki owsiane to doskonałe źródło błonnika , które idealnie nadaje się na pierwszy posiłek w trakcie dnia. Okazuje się, że również dla roślin będzie bardzo pomocny, ale ze względu na obecność nieocenionych pierwiastków: potasu, nawozu i fosforu . Takie trio nie tylko wspiera prawidłowy wzrost roślin, ale także pobudza je do kwitnięcia oraz wzmacnia i chroni przed chorobami.

Jakie rośliny można zasilać nawozem z płatków owsianych? Doskonale nadaje się do tych ustawionych w pomieszczeniach, np. monstery, paproci i zamiokulkasa, ale także dla intensywnie kwitnących okazów na naszychbalkonach, czyli pelargonii. Dobra wiadomość dla działkowiczów. Jeśli chcemy zwiększyć plonowanie pomidorów i ogórków, to nawóz z płatków owsianych nada się do tego doskonale.