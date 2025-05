Banany obieramy ze skórki, przekładamy do miseczki i dokładnie rozgniatamy widelcem. Następnie dodajemy mleko, masło orzechowe, miód i esencję waniliową. Całość mieszamy do momentu, aż powstanie jednolita, gładka tekstura.

Jedną szklankę płatków miksujemy na proszek i przesypujemy do miseczki. Dodajemy drugą szklankę płatków owsianych, płatki gryczane , proszek do pieczenia i cynamon . Całość dokładnie mieszamy i łączymy z masą bananową, następnie dodajemy kawałki żurawiny i rozdrobnione orzechy . Całość dokładnie mieszamy.

Na blachę do pieczenia wykładamy papier do pieczenia i za pomocą łyżki nakładamy ciasto, delikatnie je spłaszczając i formując ciasteczka. Śniadaniowe ciastka owsiane pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 18 st. C przez 15 minut.