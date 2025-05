Rozejrzyj się po kuchni i spiżarni. Istnieje duża szansa na to, że skuteczny sposób na zwalczanie muszek owocówek masz pod ręką i nie oznacza to stosowania profesjonalnych preparatów ze sklepowego działu chemii gospodarczej.

Prostą pułapkę przygotujesz z użyciem octu jabłkowego. Wlej niewielką ilość do szklanego słoika i dodaj kilka kropli płynu do mycia naczyń. Zakryj naczynie folią spożywczą i zrób w niej małe dziurki wykałaczką. Muszki przyciągnięte aromatem wlecą do środka, ale nie będą w stanie się już wydostać. Codziennie wymieniaj pułapkę, by zwalczyć plagę owadów w kuchni.