W tym przepisie to piekarnik odwala czarną robotę, ty tylko wrzucasz wszystko do jednego naczynia, a potem możesz poczytać książkę, obejrzeć odcinek serialu albo po prostu poleżeć. Po godzinie z pieca wyjeżdża obiad pachnący ziołami i pomidorami. Ryż jest miękki i przesiąknięty smakiem, a kurczak - soczysty, delikatny i pięknie zrumieniony.

To jedno z tych dań, które robi się szybko, smakuje każdemu i spokojnie można je podać nawet najbardziej wymagającym gościom. A co jest najlepsze? Bardzo mało naczyń do zmywania!