Meghan Markle i książę Harry wywołają kolejny skandal?

Meghan Markle i książę Harry nie przestają zaskakiwać światowych mediów i wciąż dostarczają emocji związanych z aferami na królewskim dworze.

Choć już od miesięcy nie bywają w Wielkiej Brytanii i wiodą nowe życie w USA, to ich relacje z rodziną królewską są wciąż tematem numer jeden w prasie.



Jak donoszą zagraniczne media, Meghan i Harry wciąż mają kontakt z monarchią, lecz z poszczególnymi osobami ten kontakt jest lepszy lub gorszy.



W dobrych kontaktach pozostali z córkami księcia Andrzeja - Eugenią i Beatrycze, które są kuzynkami Harry'ego.



Jednak wiele może wskazywać na to, że Meghan i Harry nieco wykorzystują dobre serce Eugenii, co szybko zauważyła Beatrycze.





Zdjęcie Księżniczki Beatrycze i Eugenia starają się wzajemnie o siebie dbać i chronić / Mike Egerton/PA Images / Getty Images

"Beatrice zawsze szuka ludzi, którzy wykorzystają dobrą wolę jej siostry, a przez lata było ich wielu. Bea martwi się, że Meghan i Harry mogą zdradzić to zaufanie, jak już pokazali, że potrafią to zrobić. Fakt, że potrzebują Eugenii bardziej niż ona ich, jest dla Bei głównym sygnałem ostrzegawczym. Martwi się, że trzymają ją w ryzach, ponieważ jest dla nich użyteczna w zdobywaniu informacji o tym, co się mówi i robi w pałacu. Ponieważ zostali bezceremonialnie odcięci, jedyną osobą, która rozmawia z nimi bezpośrednio, jest Eugenia, a ona jest na tyle słodka, że daje się nabrać na zdradzenie czegoś, czego nie powinna" mówi informator "Woman's Day".



Beatrycze wciąż pamięta, jak Meghan i Harry nie uszanowali ślubu Eugenii i podczas uroczystości ogłosili, że spodziewają się dziecka. To był moment, kiedy Betarycze zaczęła mieć wątpliwości co do szczerości Meghan i Harry'ego względem jej i jej siostry.



Czyżby faktycznie Meghan wykorzystywała kuzynkę męża do niecnych celów, jak zdobywanie poufnych informacji o rodzinie królewskiej?

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry podejrzewani są o nieczyste zamiary względem Eugenii i Beatrycze / Neil Mockford / Getty Images

