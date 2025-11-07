Meghan Markle zmieniła zdanie. Co na to książę Harry?

Meghan Markle po tym, jak została żoną księcia Harry'ego i księżną Sussex, ogłosiła zakończenie kariery aktorskiej. Okazuje się jednak, że nie ma zamiaru dotrzymać postanowienia, bo niedawno widziana była na planie filmowym. Co na to jej mąż?

Książę Harry i Meghan Markle
Książę Harry i Meghan MarkleCBS Sunday Morning/Ferrari Press/East NewsEast News

"To dla Meghan wielki moment"

Meghan Markle pojawiła się na planie filmowym, wzbudzając tym duże zainteresowanie mediów i fanów. Księżna Sussex, która przez lata podkreślała, że zakończyła swoją przygodę z aktorstwem, została zauważona na planie filmu "Close Personal Friends" w Pasadenie w Kalifornii. Produkcja realizowana jest przez Amazon MGM Studios, a Meghan ma w niej zagrać samą siebie. Jak donoszą źródła z planu, jej rola jest niewielka, jednak sam fakt powrotu przed kamerę jest dla niej istotny.

"To dla Meghan wielki moment i oznacza powrót do robienia tego, co naprawdę kocha" - powiedział informator z planu, cytowane przez "The Sun".

    Księżna Sussex zmieniła zdanie?

    Film "Close Personal Friends" ma gwiazdorską obsadę - występują w nim m.in. Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid i Henry Golding. Dla Meghan Markle jest to pierwszy krok w stronę aktorstwa od czasu, gdy opuściła serial "W garniturach", w którym grała przed poznaniem księcia Harry'ego. W tamtym okresie wybrała życie na dworze królewskim, deklarując, że to dla niej naturalny etap zamknięcia poprzedniego rozdziału.

    Po rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej w 2020 roku Meghan i Harry zamieszkali w Kalifornii, gdzie koncentrują się na projektach medialnych i działalności charytatywnej. Choć księżna Sussex w wywiadach w 2022 roku podkreślała, że nie planuje powrotu do aktorstwa, wygląda na to, że sytuacja się zmieniła.

    Kobieta w jasnej koszuli stoi w jasnej, nowoczesnej kuchni, na drewnianym blacie przed nią stoi duży słoik z mąką, szklanka z wodą oraz notes; w tle widoczne miski z owocami i duże okna z widokiem na ogród.
    Meghan Markle zderzyła się z krytyką swojego programu NetflixEast News

    Meghan Markle wraca na plan filmowy

    W dniu wizyty na planie Meghan Markle miała na sobie luźną koszulę, długą białą spódnicę i sandały. Uśmiechała się i machała do zgromadzonych, wyglądając swobodnie i pewnie. Osoby pracujące przy filmie podkreślają, że była życzliwa i otwarta, przedstawiała się każdemu i sprawiała wrażenie bardzo zrelaksowanej. Według informatorów wybór tej roli był przemyślany, a sama Meghan traktuje ją jako okazję do sprawdzenia, czy dawny świat aktorstwa nadal daje jej radość.

      Co na to książę Harry?

      Według osób z otoczenia pary, książę Harry wspiera decyzję swojej żony i cieszy się, że robi to, co przynosi jej szczęście. Zainteresowanie wokół jej decyzji nie słabnie, a publiczność z dużym zaciekawieniem czeka na premierę filmu, by zobaczyć Meghan Markle na ekranie.

