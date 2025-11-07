Meghan Markle zmieniła zdanie. Co na to książę Harry?
Meghan Markle po tym, jak została żoną księcia Harry'ego i księżną Sussex, ogłosiła zakończenie kariery aktorskiej. Okazuje się jednak, że nie ma zamiaru dotrzymać postanowienia, bo niedawno widziana była na planie filmowym. Co na to jej mąż?
"To dla Meghan wielki moment"
Meghan Markle pojawiła się na planie filmowym, wzbudzając tym duże zainteresowanie mediów i fanów. Księżna Sussex, która przez lata podkreślała, że zakończyła swoją przygodę z aktorstwem, została zauważona na planie filmu "Close Personal Friends" w Pasadenie w Kalifornii. Produkcja realizowana jest przez Amazon MGM Studios, a Meghan ma w niej zagrać samą siebie. Jak donoszą źródła z planu, jej rola jest niewielka, jednak sam fakt powrotu przed kamerę jest dla niej istotny.
"To dla Meghan wielki moment i oznacza powrót do robienia tego, co naprawdę kocha" - powiedział informator z planu, cytowane przez "The Sun".
Księżna Sussex zmieniła zdanie?
Film "Close Personal Friends" ma gwiazdorską obsadę - występują w nim m.in. Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid i Henry Golding. Dla Meghan Markle jest to pierwszy krok w stronę aktorstwa od czasu, gdy opuściła serial "W garniturach", w którym grała przed poznaniem księcia Harry'ego. W tamtym okresie wybrała życie na dworze królewskim, deklarując, że to dla niej naturalny etap zamknięcia poprzedniego rozdziału.
Po rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej w 2020 roku Meghan i Harry zamieszkali w Kalifornii, gdzie koncentrują się na projektach medialnych i działalności charytatywnej. Choć księżna Sussex w wywiadach w 2022 roku podkreślała, że nie planuje powrotu do aktorstwa, wygląda na to, że sytuacja się zmieniła.
Meghan Markle wraca na plan filmowy
W dniu wizyty na planie Meghan Markle miała na sobie luźną koszulę, długą białą spódnicę i sandały. Uśmiechała się i machała do zgromadzonych, wyglądając swobodnie i pewnie. Osoby pracujące przy filmie podkreślają, że była życzliwa i otwarta, przedstawiała się każdemu i sprawiała wrażenie bardzo zrelaksowanej. Według informatorów wybór tej roli był przemyślany, a sama Meghan traktuje ją jako okazję do sprawdzenia, czy dawny świat aktorstwa nadal daje jej radość.
Co na to książę Harry?
Według osób z otoczenia pary, książę Harry wspiera decyzję swojej żony i cieszy się, że robi to, co przynosi jej szczęście. Zainteresowanie wokół jej decyzji nie słabnie, a publiczność z dużym zaciekawieniem czeka na premierę filmu, by zobaczyć Meghan Markle na ekranie.