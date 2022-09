W podcaście powieściopisarki Elizabeth Day "How To Fail" 48-letnia piosenkarka nazwała incydent molestowania sprzed 25 lat "łagodną napaścią na tle seksualnym". Po owym zdarzeniu czuła się wstrząśnięta i zawstydzona, zdezorientowana. Ostatecznie nikomu o tym nie powiedziała. Także dlatego, że choć uchodziła za pyskatą, brakowało jej wówczas pewności siebie.

Jak stwierdziła "natychmiast zakopała" to w pamięci, ponieważ musiała skupić się na debiucie koncertowym Spice Girls.

Nie chciałam robić zamieszania, ale też nie miałam czasu, by się tym zająć. Pogrzebałam to i jestem pewna, że wiele osób tak robi. przyznała szczerze

Trudne wspomnienia powróciły po latach, gdy zaczęła pisać autobiografię "Who I Am: My Story" (która ukazała się dziś, 15 września). Zmierzyła się przede wszystkim z pytaniem: czy chce to ujawnić? Ostatecznie stwierdziła, że tak, bo w ten sposób będzie mogła przepracować traumę.

Zdjęcie Spice Girls w 1997 roku były na szczycie kariery / Getty Images

W dalszej części rozmowy Mel C opowiedziała o tym, że gdy stała się gwiazdą pop, "ekstremalna analiza" jej ciała i osoby w mediach, doprowadziła ją do zaburzeń odżywiania.

Zaczęłam eliminować pewne grupy żywności z mojej diety i obsesyjnie ćwiczyć. To trwało latami. wyznała

Ostatecznie, gdy mimo tych wyrzeczeń, jeden z menadżerów zespołu kazał jej zrzucić wagę, popadła w anoreksję i depresję.

Przestałam miesiączkować. Zawsze chciałam być mamą, a tutaj nie byłam w stanie kontrolować tego, co zagraża mojej płodności. W pewnym momencie moje ciało powiedziało "dość" i wróciłam do jedzenia. stwierdziła

Nie przejmowała się już tak bardzo tym, co pisze się o niej w prasie. Nawet nadanym jej przez media przydomkiem "Sumo Spice". O czym teraz może już mówić z uśmiechem na twarzy.

