Program "Jestem jaki jestem" miał swoją premierę wiosną 2003 roku i z dnia na dzień zdobył ogromną popularność, nie tylko wśród fanów Ich Troje. Pierwsze tego typu polskie reality show przedstawiało codziennie życie Michała Wiśniewskiego, jego ówczesnej żony, Marty Wiśniewskiej i dwójki ich, maleńkich wtedy dzieci. Rodzina Wiśniewskich przeprowadziła się do podwarszawskiej willi, w której czekały już na nich kamery, mające pokazać prawdziwą, "ludzką twarz" Michała Wiśniewskiego.

Królowa Elżbieta II ma Covid-19. Zaraził ją Karol? W pewnym sensie twórcom programu udało się odczarować wizerunek gwiazdora. Michał Wiśniewski dał się poznać jako czuły tata, chętnie wspierał on także młodych, debiutujących artystów i pomógł postawić pierwsze kroki w showbiznesie takim wokalistom jak Paulla czy Iwan Komarenko. W programie nie brakowało jednak także kłótni małżonków, gdy Michał godzinami zajmował się swoją wielką pasją, czyli lotnictwem lub zbyt często zaglądał do kieliszka. Dziś, prawie dwadzieścia lat po debiucie programu "Jestem jaki jestem" Michał Wiśniewski znów postanowił podzielić się z fanami kulisami swojego życia.

Michał Wiśniewski szykuje się obecnie do wyprodukowania nowego show, które ponownie uchyli drzwi do jego prywatnego życia. Wokalista zdradził, że będzie to program o budowie nowego domu pod Warszawą!

- Nasz projekt wyróżnia się szczegółowym pokazaniem budowy każdego etapu jednego domu w przeciwieństwie do innych programów, w których budowa bądź remont mieści się w pojedynczym odcinku

- zdradził Michał Wiśniewski Wirtualnym Mediom i dodał, że "każdy etap prac będzie miał swojego partnera, który będzie produkować lub wykonywać usługi związane z budową i urządzaniem domu".

Michał Wiśniewski planuje przygotować dwa sezony show - każdy po 12 odcinków, trwających nieco ponad 20 minut! Budowa domu zajmie dwa lata, a koszty projektu pokrywać będą sponsorzy.

- Audycja będzie posiadać stricte merytoryczny charakter, w którym w mniejszym stopniu będzie się przeplatać lifestyle

- przekonuje Michał Wiśniewski. Myślicie, że szykuje się kolejny hit?

