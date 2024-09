W domu rodziców pojawiła się Kasia, która postanowiła porozmawiać w cztery oczy z kilkoma osobami. Na pierwszy ogień poszła na rozmowę Donata, która swoją skromnością chwyta za serca wszystkich. Kobieta przyznała Kasi, że z Krzysiem czuje się najlepiej, ale w środku ciągle jej krąży Piotr. I właściwie to ma mętlik w głowie, bo także widzi, że Krzysztof częściej rozmawia z Anną, a ze strony Piotra nie ma jednoznacznych sygnałów, więc nie wie co ma mężczyzna na myśli.

Szymon przyznał, że pierwszy raz płynie i wiosłuje, a do tego tak naprawdę nie umie pływać. Monika trochę zdezorientowana nie chciała w to uwierzyć. Nie ukrywała swojego zdumienia. Ale czas tylko we dwoje na środku jeziora sprawił, że rozmowa Moniki z Szymonem wydobyła najszczersze wyznania. On przyznał, że bywa zazdrosny i nawet o Monikę - zdarzyło mu się być, a ona wyznała, że potrzebuje prawdziwego faceta i nie ukrywała za lubi być adorowana.