Mila Kunis pochodzi z miejscowości Czerniowce znajdującej się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Kiedy miała osiem lat, jej rodzice zdecydowali się na wyprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. W ojczyźnie nie wiodło im się źle, jednak pragnęli jeszcze lepszej przyszłości dla swoich dzieci.

Mila Kunis o ukraińskich korzeniach

Teraz po wielu latach Kunis zdecydowała się wrócić do wspomnień z tamtego okresu. W rozmowie z magazynem Glamour wyznała dziennikarzowi, przez jakie trudności musieli przejść wtedy jej rodzice. Przede wszystkim było im trudno pod kątem finansowym.

Moi rodzice przeszli przez prawdziwe piekło. Przyjechali do Ameryki jedynie z kilkoma walizkami i siedmioosobową rodziną. W kieszeni mieli zaledwie 250 dolarów wyznała Kunis

Aktorka zapytana o stosunek do swojej ojczyzny odpowiedziała: "To, że mieszkałam tam do ósmego roku życia, nie oznacza, że utożsamiam się z Ukrainą". Kunis i jej mąż Ashton Kutcher przeznaczyli jednak trzy miliony dolarów na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wydarzenia, które miały miejsce w Ukrainie, są druzgocące. We współczesnym świecie nie ma miejsca na tego rodzaju niesprawiedliwy atak na ludzkość mówiła aktorka o wojnie

Instagram Wideo (IGTV)

Reklama

***

Zobacz również:

Mila Kunis i Ashton Kutcher pomogą Ukraińcom

Ashton Kutcher i Mila Kunis sprzedali dom, w którym zamieszkali po ślubie

Mila Kunis znów szokuje! Uczy dzieci bronić się w imię zasady "oko za oko"