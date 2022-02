Misheel Jargalsaikhan jako Zosia Kwiatkowska z "Rodziny zastępczej" - tak zdobyła sławę

"Rodzina zastępcza" to polski serial obyczajowo-komediowy, który był emitowany na antenie telewizji Polsat od 23 lutego 1999 do 20 grudnia 2009. Jest to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali - łącznie na ekranach telewizorów pojawiło się 329 odcinków w 18 seriach.

Paulina Sykut-Jeżyna dziś jest gwiazdą. Jak zaczynała swoją karierę? Przez ten czas widzowie zdążyli dosłownie pokochać rodzinę Kwiatkowskich. Serialowi Anka i Jacek posiadali dwójkę swoich dzieci - Majkę oraz Filipa. Postanowili jednak oni przysposobić trójkę dzieci z domu dziecka - Romka, Zosię i Elizę.

To właśnie perypetie tej rodziny i ich sąsiadów polscy widzowie oglądali z zapartym tchem. Nic więc dziwnego, że aktorzy wcielający się w czołowe role, zdobyli tak ogromną popularność.

Aktorzy wcielający się w role Filipa, Romka, Zosi i Elizy, byli dziećmi, gdy pojawili się na planie filmowym. Dorastali na oczach widzów, a dziś są dorosłymi osobami.

Jak dziś żyje Misheel Jargalsaikhan? Ale się zmieniła!

Gdy Misheel Jargalsaikhan pojawiła się w serialu miała 11 lat. Dziś 33-letnia Misheel Jargalsaikhan nie jest związana z show-biznesem. Wcześniej jednak wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" i poprowadziła program "Celebrity Splash!"

Potem skupiła się na nauce i skończyła medycynę na wrocławskim uniwersytecie. Teraz jednak wróciła do telewizji! Sama gwiazda jakiś czas temu powiadomiła o tym swoich fanów:

"Hey! Po dłuższej przerwie trafiłam do kolejnej, zwariowanej rodzinki. Tym razem pojawiam się jako nie do końca chciana. Yu Phan w serialu "BrzydUla", który sama namiętnie oglądałam" - napisała Misheel Jargalsaikhan w swoich mediach społecznościowych.

Patrząc dziś na Misheel Jargalsaikhan trudno rozpoznać w niej małą Zosię Kwiatkowską, którą pokochali widzowie. Czy nowa rola przyniesie jej tyle samo szczęśliwych chwil, co ta pierwsza?

