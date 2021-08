Finał Miss Supranational 2021

58 kobiet stanęło do rywalizacji o tytuł najpiękniejszej. Finałowa Gala Miss Supranational 2021 odbyła się w sobotni wieczór w Nowym Sączu.

Scena rozgrzała się do czerwoności, a imprezę poprowadził doskonały duet - Anna Matlewska oraz Ivan Podrez.



Wszyscy jednak skupieni byli na tym, która z oszałamiająco pięknych pań otrzyma tytuł i koronę. Konkurencja była spora i jury miało niezwykle trudne zadanie, by wyłonić tę jedyną.

Prócz uczestniczek na scenie pojawiły się także gwiazdy, które uświetniły całą imprezę swoimi występami. O niezapomnianą atmosferę zadbały Kasia Moś oraz Alicja Szemplińska.



Zainteresowani jednak nie mogli doczekać się werdyktu i tak korona, która wcześniej należała do Anntonii Porsild z Tajlandii finalnie trafiła na głowę Miss Namibii, czyli Chanique Rabe.

Reklama

Zdjęcie Reprezentantka Polski - Natalia Balicka - również doskonale radziła sobie na scenie / Łukasz Kalinowski / East News

Kim jest Chanique Rabe?

Tą najpiękniejszą okazała się być Chanique Rabe, piękna 23-letnia reprezentantka Namibii. Urodziła się i wychowała w Windhoek w Namibii. Została Miss Nastolatek Namibii w 2014 roku i tak zaczęła się jej przygoda z konkursami piękności.



Była Twarzą Queen Spark w 2015, a następnie otrzymała tytuł Miss Teen Continents 2015 w Teksasie w USA. 14 listopada 2020 r. została Miss Supranational Namibii 2020 w Droombos w Windhoek. Teraz do tych tytułów dołączył tytuł Miss Supranational 2021.



Prywatnie Chanique zajmuje się działalnością charytatywną. Jest ambasadorką Domu Dziecka w Hope Village. Stworzyła też program, dzięki któremu dzieci uczą się szyć, co może zapewnić im w przyszłości dostęp do pracy.

Nauka szycia nie wzięła się znikąd - Chanique jest projektantką mody. Skończyła także kurs wizażu i fotografii. Trzeba przyznać, że reprezentantka Namibii okazała się być idealną kandydatką do miana Miss Supranational 2021, który otrzymała.

Zdjęcie Miss Supranational 2021 została wybrana, a koronę przekazała swojej następczyni Anntonia Porsild / Łukasz Kalinowski / East News

Zdjęcie Na scenie finałowej Miss Supranational 2021 panowała niezapomniana atmosfera pełna radości i wzruszeń / Łukasz Kalinowski / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agata Wdowiak została Miss Polski 2021! INTERIA.TV