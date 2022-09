Spis treści: 01 Edyta Herbuś kusi w czerwonej sukni

Edyta Herbuś kusi w czerwonej sukni

Edyta Herbuś olśniewa na Instagramie. Tancerka zaprezentowała czerwony "total look". Gwiazda ma na sobie długą, czerwoną suknię z głębokim dekoltem i rozcięciem na nodze. Dopasowana sukienka podkreśla zgrabną figurę artystki. Herbuś stylizację uzupełniła srebrnymi sandałkami na szpilce i długimi kolczykami. Gwiazda związała włosy w kucyk, a usta pomalowała na czerwono.

Instagram Rolka

Edyta Herbuś: "Przytulam was z miłością"

Gwiazda zaprezentowała się w takiej stylizacji nie bez powodu. Herbuś na umieszczonym na Instagramie nagraniu dokazuje do piosenki "Fly me to the Moon".

- Jest tu was ze mną już ponad 250 tysięcy! Dziękuję i dedykuję wam dziś tę piosenkę: "Fly me to the Moon", bo jest w jej nutach tak wiele dobrego: radosna lekkość, czułość i mnóstwo ciepłej energii... Taka muzyka w połączeniu z czerwienią sprawia, że wydobywa się na powierzchnie to coś wyjątkowego, co świeci od środka, co jest unikatowe - napisała na Instagramie Edyta Herbuś.

Gwiazda dodała: - Każdy z nas ma w sobie taki pierwiastek. Chciałabym, abyśmy się tu zawsze wzajemnie inspirowali. Do pełni życia, autentyczności, zachwytu, dobroci, radości. Przytulam was z miłością.

Instagram Post

Edyta Herbuś niczym "mistyczna róża"

Fani chętnie komplementowali Edytę Herbuś. Nie brakowało również zachwytów nad stylizacją gwiazdy:

Pięknie, nie mogę się napatrzeć

Mistyczna róża

Piękna, pozytywna. Brawo!

Dziękuję, że jesteś

Cudowna Różyczka

Instagram Post

Edyta Herbuś w czerwieni

To nie pierwszy raz, gdy Edyta Herbuś zaprezentowała się swoim fanom w czerwieni. W tym kolorze z pewnością jest jej do twarzy. Czerwona sukienka to w końcu prosty przepis na to, by wyglądać i czuć się kobieco. Kolor nie tylko przyciąga spojrzenia, ale i dodaje pewności siebie. Wystarczy dobrać tylko odpowiedni odcień i krój. Jeśli nie lubimy sukienek, zawsze możemy wybrać garnitur w kolorze czerwieni.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

