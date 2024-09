- Ty jesteś bardzo dojrzałą kobietą i inaczej do tego podchodzisz. Być może on po prostu myślał, że rozmawiając z tobą, ma takie same szanse jak Piotr, jak ja, jak drugi Krzysiek, wiesz... i myślę, że z takiego poziomu wyszedł - powiedział w rozmowie z Anną Sławomir.

"Oj ten pań stracil w moich oczach ,bardzo nie ładne zachowanie..." "Ta pewność siebie może go zgubić. Słabe to co powiedział"

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.