Monika Olejnik lansuje odważny trend. Kwiecista mini to nie wszystko

Monika Olejnik pojawiła się na ostatnim koncercie w ramach Top of the Top Sopot Festival. Dziennikarka znów zaskoczyła oryginalną stylizacją. Olejnik założyła kwiecistą mini sukienkę. Kreacja to nie wszystko – sprawdźcie, co do niej dobrała. Odważnie!

Zdjęcie Monika Olejnik w odważnej stylizacji na festiwalu w Sopocie. Znów zaskoczyła! / Pawel Wodzynski/East News / East News