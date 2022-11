Spis treści: 01 Natalia Oreiro znów kusi na Instagramie

02 Natalia Oreiro - Milagros ze "Zbuntowanego anioła"

Natalia Oreiro nadal cieszą się figurą nastolatki, którą chętnie chwali się na co dzień. Na Instagramie aktorki sporo jest zdjęć, do których gwiazda pozuje w różnorodnych stylizacjach i odsłania co nieco. Tak było i tym razem.

Natalia Oreiro znów kusi na Instagramie

Zdjęcie Natalia Oreiro niedawno skończyła 45 lat / Toni Anne Barson/FilmMagic / Getty Images

Dla 45-letniej Oreiro czas się zatrzymał. Dowodem na to są również ostatnie zdjęcia, które opublikowała na swoim Instagramie. Gwiazda tym razem kusi w obcisłej, prześwitującej spódnicy ołówkowej i króciutkiej koszuli z krawatem, odsłaniającej płaski brzuch. Uzupełnieniem stylizacji są botki na obcasie.

Zmysłową stylizację dopełniają pomalowane na czerwono usta i upięte z tyłu, delikatnie pofalowane włosy. W sekcji komentarzy zrobiło się naprawdę gorąco. Najwyraźniej "look na intelektualistkę" przypadł fanom do gustu. Pod postem posypały się komplementy, a Oreiro doczekała się nawet miana "królowej".

Natalia Oreiro - Milagros ze "Zbuntowanego anioła"

Zdjęcie Natalia Oreiro wciąż zachwyca! / David Benito/ WireImage / Getty Images

Natalia Oreiro zdobyła popularność pod koniec lat 90. dzięki roli Milagros w telenoweli "Zbuntowany anioł". Widzom jest również znana z ról w serialach "Jesteś moim życiem" i "Kachorra to ja".

Niedawno aktorka skończyła 45 lat i nadal zachwyca figurą nastolatki, którą chętnie eksponuje w odważnych sesjach. Zdjęcia publikuje na swoim Instagramie, gdzie zgromadziła już pokaźne grono obserwatorów - śledzi ją tam 1,4 mln fanów z całego świata.

Gwiazda w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje swoje życie zawodowe i prywatne.

