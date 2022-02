Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka poznali się w 1997 roku przy okazji powstania płyty Plus. Prawdziwe uczucie wybuchło pomiędzy nimi w trakcie wyjazdu do USA. "To było lato 1999 roku, mieliśmy za sobą dwa lata znajomości i trzy trasy. Lipiec na wschodnim wybrzeżu USA był strasznie gorący. Podejmowaliśmy próby zwiedzania, spacerów, ale po kilku metrach wracaliśmy do hotelu" - wspominał w wywiadzie Michał Dąbrówka.

Para wzięła ślub 12 lutego 2000 roku. Po czterech miesiącach od ceremonii na świat przyszedł ich syn Jan. Po pięciu latach małżeństwo doczekało się pierwszej córki - Anny, a w styczniu 2017 roku powitali na świecie Laurę. W sobotę para świętowała 22. rocznicę ślubu.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka świętują 22. rocznicę ślubu

Natalia Kukulska uczciła rocznicę ślubu postem na Instagramie. "22 lata! Niech się nie wysuszą za bardzo" - napisała pod zdjęciem kubków z fotografiami jej i męża. Obok tego uroczego prezentu nie przeszli obojętnie internauci. Pod postem zaroiło się od komentarzy z gratulacjami.

Wokalistka wyznała także, że wraz z mężem wybrali się z tej okazji do salonu masażu tajskiego. Z pewnością przeżyli niezwykle przyjemne chwile!

Michał Dąbrówka. Kim jest mąż Natalii Kukulskiej?

Michał Dąbrówka urodził się 13 lutego 1972 roku w Warszawie. Swoje życie związał z muzyką. Uczęszczał do szkół muzycznych. Uczęszczał do klasy perkusji, ucząc się dodatkowo komponowania utworów i ich aranżacji.

W latach 1991-1994 współpracował z orkiestrą Janusza Stokłosy. Zajmował się m.in. oprawą muzyczną musicalu "Metro". Był także muzykiem sesyjnym, współpracował z Edytą Górniak, Kasią Kowalską i Edytą Bartosiewicz.

Syn Dąbrówki i Kukulskiej poszedł w ślady ojca i uczy się na uczelni muzycznej w klasie perkusji.

