Kim jest Natalie Imbruglia?

Natalie Imbruglia to 46-letnia gwiazda o australijsko-włoskich korzeniach, która od lat próbuje swoich sił w show-biznesie jako aktorka i piosenkarka.

Wśród jej najbardziej znanych utworów muzycznych są: "Shiver", "Big Mistake", "Wishing I Was There" oraz "Smoke", ale rozpoznawalność jako wokalistka zawdzięcza przede wszystkim piosence "Torn".

Popularność przyniosła jej też m.in. rola w serialu "Sąsiedzi", gdzie wcieliła się w rolę Beth Brennan.

Natalie Imbruglia wspiera kobiety, które poddają się zapłodnieniu in vitro

Natalie Imbruglia ósmego października 2019 roku pochwaliła się w mediach społecznościowych nowiną o narodzinach dziecka.

Aktorka urodziła syna, Maksa Valentine'a. Było to dla niej niezwykle ważne, ponieważ od dłuższego czasu czuła, że czegoś jej w życiu brakowało.

Kiedy zrozumiała, że chodzi o macierzyństwo, poddała się procedurze zapłodnienia in vitro.



W podcaście "Spinning Plates" Natalie Imbruglia wyznała, że wsparcie jest jej w jej opinii niezwykle istotne podczas tej podróży i ona sama, przechodząc przez procedurę in vitro bardzo go potrzebowała, dlatego też chce pomagać innym kobietom w podobnej sytuacji, ponieważ niestety in vitro często wciąż jest tematem tabu.



Kiedy na jakimś przyjęciu spotykam kobiety, którą chcą poddać się procedurze in vitro, to daję im mój numer i mówię: "Możecie mnie o wszystko zapytać", ponieważ sama chciałam mieć takie wsparcie. Te kobiety są bardzo wzruszone, ponieważ to wciąż jest tematem tabu. Wiele kobiet jest zdziwionych tym, że chcę porozmawiać z nimi na ten temat. Stałam się pionierem, a nawet nie miałam takiego zamiaru. Natalie Imbruglia

