Nicole Kidman na okładce "Vanity Fair"

Nicole Kidman od lat należy do grona najpopularniejszych aktorek i nadal nie może narzekać na brak propozycji nowych projektów. Australijska aktorka znów została nominowana do Oscara. Tym razem za rolę Lucilli Ball w filmie "Being The Ricardos".

Jak co roku,"Vanity Fair" przygotowało specjalne wydanie magazynu. Tym razem w wyjątkowej sesji zdjęciowej wzięli udział Idris Elba, Penelopé Cruz, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Simu Liu, Andrew Garfield, Machaela Jaé Rodriguez i Nicole Kidman. Chociaż okładki "Vanity Fair" zazwyczaj wzbudzają zachwyt, tak tym razem zdjęcie Nicole Kidman niekoniecznie przypadło do gustu internautom.



Reklama

Instagram Post

Nicole Kidman skrytykowana przez internautów

Na instagramowym profilu magazynu już się pojawiły okładki specjalnego wydania. Nicole Kidman zapozowała w krótkiej spódniczce z niskim stanem, skąpym topie oraz podkolanówkach i mokasynach. Wbrew pozorom nie tylko stylizacja seksownej uczennicy nie spodobała się internautom.

"Jest znakomitą aktorką, nominowaną do Oscara. Dlaczego jest ubrana jak uczennica? Nie fajnie", "Nicole Kidman jest niesamowita, ale ta stylizacja jest okropna. Jestem w szoku, że się na to zgodziła" - można przeczytać pod postem.



Pojawiły się również głosy, że aktorka padła ofiarą grafika, który za bardzo chciał poprawić jej sylwetkę. Stwierdzono, że figura Nicole Kidman wygląda dość nienaturalnie. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że nie przypomina samej siebie. "Po co ten cały photoshop?! O Boże..." - napisała jedna z internautek.

Instagram Wideo

***

Zobacz także:



Donatan i Cleo: Afera z ich drogimi autami. Znany ekspert: Stała się rzecz skandaliczna!



Agnieszka Litwin ma nowotwór. Gwiazda kabaretu jest już po operacji!



Anna Lewandowska pokazała się cała w tatuażach. Fani nie kryją zdziwienia!