Nicole Scherzinger nie do poznania! Co za metamorfoza!

Nicole Scherzinger to była gwiazda zespołu The Pussycat Dolls. Chociaż już od dawna nie jest kojarzona z tym zespołem, to wielka popularność pozostała. Tym razem gwiazda znów zaskoczyła swoich fanów... nowym wyglądem!

Zdjęcie Nicole Scherzinger zachwyca wyglądem od lat. Tym razem przeszła metamorfozę, która przypadła do gustu fanom! / instagram / nicolescherzinger / /Beem/East News / East News