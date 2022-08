Nie żyje Ann Tewson. Kochali ją fani serialu "Co ludzie powiedzą"

Według informacji przekazanych brytyjskim mediom przez agentkę aktorki Jean Diamond, Tewson zmarła "w spokojnym śnie" w czwartek wieczorem w Denville Hall - londyńskim domu spokojnej starości dla aktorów.

Zapisała się w pamięci widzów głównie jako aktorka komediowa. Poza "Co ludzie powiedzą?" (1990-95), zagrała m.in. w takich sitcomach, jak: "Shelley" (1979-82), "Clarence" (1988 r.) i stworzonym przez twórcę "Co ludzie powiedzą?", Roya Clarke'a, "Last of the Summer Wine" (polski tytuł: "Babie lato")

Ten ostatni serial emitowano w brytyjskiej telewizji przez 37 lat, od 4 stycznia 1973 roku do 29 sierpnia 2010 roku. Tewson występowała w nim, jako Miss Davenport od 2003 roku.

W 2012 roku opracowała jednoosobowe show "Still Keeping Up Appearances?", z którym odwiedzała sale teatralne Wielkiej Brytanii do początku 2019 roku. Występy polegały na opowiadaniu anegdot z planu tytułowej komedii.

Była dwukrotnie zamężna, najpierw z aktorem Leonardem Rossiterem, a następnie z Henrym Newmanem, który zmarł w 1980 roku.