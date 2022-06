Michał Piróg w żałobie "Żegnaj aniele piękny"

- Spij spokojnie aniele piękny. Mogę tylko pytać czemu, czemu teraz, czemu ty. Obudziłem się o 1:47 i już nie zmrużyłem oka. Moje serce pęka. Czemu musimy być światkami kiedy opuszczają nas tak piękne dusze. Natalia kochana moja mogę ci obiecać, że jeszcze zatańczymy. Dzisiaj zadzwoniła Malgosia, że mamy znów zaproszenie do Londynu (to był taki świetny czas razem) Twój udział w programie. Byłaś jego najjaśniejsza gwiazdą. Będę cię wypatrywać w oczach wszelkich istot by raz jeszcze się do ciebie uśmiechnąć, popatrzeć i powiedzieć jak ciebie wszystkim brakuje. Do zobaczenia. Teraz odpocznij chwilkę i wróć do nas