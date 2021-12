Ojciec księżnej Charlene przerywa milczenie! "Ona jest twarda"

Księżna Charlene po raz pierwszy opuściła kraj w styczniu, po tym, jak w mediach pojawiły się informacje, że jej mąż, książę Albert ma dziecko, które jest owocem romansu z Brazylijką. Charlene wyjechała do RPA, by wziąć udział w akcji ratowania nosorożców, ale nabawiła się tam ostrej infekcji laryngologicznej i dopiero po wielu miesiącach wróciła do Monako. W domu zabawiła jednak krótko, i dziś wiemy, że przebywa w placówce leczniczej, do której trafiła z powodu "wyczerpania, zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego".

Ojciec księżnej Charlene przerywa milczenie. Oto, co powiedział o jej zdrowiu!

Sytuację księżnej Charlene postanowił skomentować jej ojciec. W rozmowie z News24 przyznał on, że pozostaje z córką w dobrych relacjach i na bieżąco jest informowany o stanie jej zdrowia.

Reklama

- Ma za sobą tak wiele interwencji medycznych. Jest tak bardzo bezbronna - przyznał ojciec Charlene i wyjasnił, że choć oboje przebywali w RPA przez wiele miesięcy, to przez wzgląd na stan zdrowia córki, nie widywali się. Ojciec księżniczki nie chciał narazić jej na zakażenie, również Covid-19, który mógłby mocno zagrozić jej zdrowiu.



Ojciec księżnej Monako jest jednak przekonany, że zwalczy ona wszelkie przeciwności, bo jest wyjątkowo silną kobietą.





- Moja córka pływała po 20 kilometrów dziennie. Pamiętam to, w jaki sposób trenowała. Wiem, że ona jest twarda, przejdzie przez to wszystko i wróci znacznie silniejsza

- dodał w wywiadzie.

Instagram Post

"Najsmutniejsza księżniczka świata" przebywa wciąż w zamkniętym ośrodku leczniczym, a książę Albert zdradził, że podjęła tę decyzję samodzielnie.





Zdała sobie sprawę, że potrzebuje pomocy. Sama podjęła tę decyzję i chcieliśmy, aby tylko potwierdziła ją w obecności innych członków rodziny. Jest wyraźnie wyczerpana fizycznie i emocjonalnie. Nie mogła stawić czoła obowiązkom służbowym, a nawet życiu rodzinnemu

- tłumaczył w "People".





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akcja „Burek sam nie poprosi o pomoc” materiał partnera

***

Zobacz również:

Księżna Kate nigdy nie była tak szczupła. Są nowe zdjęcia!

Aiko. Najsmutniejsza księżniczka na świecie?

Tego o Charlotte nie wiedzieliście. William zdradził sekret córki!