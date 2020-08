Ola Ciupa zachwyca sylwetką w bikini

Ola Ciupa dodała wakacyjne zdjęcia, na którym pozuje w bikini. Celebrytka pochwaliła się wyrzeźbioną sylwetką, a fani oniemieli. Takich kształtów można pozazdrościć.

Zdjęcie Ola Ciupa pokazała bardzo wyrzeźbione ciało /Jarosław Antoniak /MWMedia

Ola Ciupa zasłynęła z roli jednej ze "Słowianek" Donatana. Występ w teledysku do utworu "My Słowianie" otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Okazało się, że poza seksownym ubijaniem masła, celebrytka ma też inne talenty.

Jednym z zajęć i jednocześnie pasją Oli jest muzyka. W tej branży znana jest pod pseudonimem DJ SLAVIC. Jest również prezenterką jednej ze stacji muzycznych i występuje w teledyskach.

Jednak ostatnio w mediach głośniej jest o gorących zdjęciach celebrytki, aniżeli o jej sukcesach zawodowych.

Ola Ciupa chętnie chwali się swoją niesamowitą sylwetką w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że są powody do zachwytu.



Fani zwrócili szczególną uwagę na wyrzeźbiony brzuch i formę celebrytki.



"Wow, co za forma", "Piękne masz ciało", "Figura ideał" - zachwycali się w komentarzach.



Podzielacie ten zachwyt?