Polska „niebieska strefa” istnieje! To właśnie w tej miejscowości żyje najwięcej stulatków

Natalia Jabłońska

To nie Okinawa ani Sardynia. To Połczyn-Zdrój – niewielka uzdrowiskowa miejscowość w Zachodniopomorskiem, która może pochwalić się czymś absolutnie wyjątkowym: najwyższym odsetkiem stulatków w Polsce. Jak to możliwe, że to właśnie tutaj ludzie żyją najdłużej?