Oliwia Bieniuk obchodzi 19 urodziny

Oliwia Bieniuk przyszła na świat 18 października 2002 roku. Jest córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka.

Oliwia wzięła udział w tegorocznej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" emitowanego w Telewizji Polsat. To właśnie w dniu swoich 19 urodzin Oliwia Bieniuk wystąpi w półfinałowym odcinku.

Instagram Post

Jarosław Bieniuk złożył córce urocze życzenia

Jarosław Bieniuk jest aktywny w mediach społecznościowych. Na jego profilu nie brakuje rodzinnych zdjęć z dziećmi. To właśnie za pośrednictwem Instagrama złożył córce życzenia z okazji urodzin.

Oliwko „Dziecko moje!” Poznaliśmy się 18 października w 2002 roku w Poznaniu na ul. Polnej. Przedstawił nas sobie doktor Ratajczak, świetny ginekolog położnik. Pamiętam, że od początku byłaś niepunktualna i pełna energii, słychać Cię było w całym szpitalu. Wszystkiego najlepszego z okazji 19 urodzin!!

Pod postem do życzeń dołączyli inni użytkownicy. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, w tym także jeden od Oliwii, w którym podziękowała za miłe słowa.



Kocham cię! Dziękuję.

Zdjęcie Oliwia Bieniuk wyrosła na piękną kobietę, z której dumna jest cała rodzina / Kurnikowski / AKPA

Instagram Post

Instagram Post

