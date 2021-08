Niedawno świat obiegła informacja, że Rachel Bloom, amerykańska piosenkarka, producentka i aktorka, znana m. in. z roli Rebeki Bunch w serialu "Crazy Ex-Girlfriend", zmniejszyła sobie biust.

Aktorka podkreślała w swoich mediach społecznościowych, że jej decyzja była dokładnie przemyślana i konsultowana ze specjalistami. We wpisie na Instagramie tak argumentowała:

"Przed ciążą nigdy nawet nie myślałam o 'zmianie' piersi. Bardzo lubiłam swoje ciało. Oczywiście czasami moje piersi (rozmiar DD/DDD) były irytujące, szybko się tam pociłam. Niemniej jednak miałam szczęście, bo mi po prostu służyły i nie powodowały żadnego dyskomfortu. Kiedy jednak zaszłam w ciążę, znacznie się powiększyły - osiągnęły rozmiar G. Karmienie piersią również bardzo wpłynęło na ich wygląd. Co więcej, stały się bardzo miękkie w dotyku. Czułam się, jakby ciążyły mi duże, miękkie kule przyczepione do klatki piersiowej"

Pisała też o tym, jak duże piersi utrudniają jej codzienne funkcjonowanie:

"Dostałam wysypki pod piersiami. Pojawiły się bruzdy na ramionach (pasek stanika wbijał się w skórę). Miałam problemy z szyją i dostawałam nocnych potów (nie mogłam zasnąć, chyba że miałam poduszkę MIĘDZY moimi piersiami)"

Instagram Post

Mammoplastyka - na czym polega?

Zmniejszenie biustu czyli mammoplastyka polega na usunięciu tkanki tłuszczowej oraz części gruczołu piersiowego, a także nadmiaru skóry i tkanki podskórnej. Podczas zabiegu chirurg dokonuje cięcia pionowego i wokół brodawki lub cięcia w kształcie odwróconej litery T, wycina nadmiar tkanki i waży ją, aby wyciąć dokładnie tyle samo z drugiej piersi i sprawić, by były symetryczne. Modeluje kształt sutka, a następnie wycina nadmiar skóry.

Reklama

Operacja trwa ok. 3-4 godziny, wykonywana jest w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu ogólnym. To bezpieczny, ale poważny zbieg, który może wywołać powikłania, takie jak obumarcie brodawki, zaburzenia czucia w piersiach oraz uszkodzenie przewodów mlekowych. Oprócz tego, jak podczas każdej operacji, mogą wystąpić krwotoki, jest także ryzyko zakrzepów.

Zmniejszenie piersi - jak wygląda operacja?

Mammoplastyka musi być poprzedzona badaniami i dokładnym wywiadem z lekarzem oraz badaniami ogólnymi i wykonaniem mammografi. Ponadto należy odbyć konsultację z ginekologiem, zwłaszcza w przypadku przyjmowania antykoncepcji hormonalnej, którą należy odstawić przed zabiegiem.

Około dwa tygodnie przed operacją zmniejszenia biustu trzeba zrezygnować także z niektórych leków, suplementów, ziół - szczegółowe zasady przedstawia lekarz.

Operacja zmniejszenia biustu - powody

Niektóre kobiety decydują się na zmniejszenie biustu ze względów zdrowotnych - podkreślają, że duże piersi zbyt obciążają kręgosłup, co powoduje ból i wady postawy, problemy z barkami i szyją. Bardzo obfity biust bywa też dla pań zwyczajnie niewygodny, utrudnia uprawianie sportu, zwłaszcza aktywności związanych z bieganiem i skakaniem. Problematyczne bywają też podrażnienia skórne powodowane przez ramiączka biustonosza oraz sam dobór bielizny.

Zdjęcie Kobiety decydują się na zmniejszenie biustu najczęściej z powodów zdrowotnych / Picsel / 123RF/PICSEL

Kobiety decydują się na mammoplastykę również ze względów psychicznych. Nie czują się dobrze z obfitym biustem, starają się go maskować dużymi, luźnymi ubraniami, a czasem ograniczają wręcz kontakty towarzyskie i relacje partnerskie.

Mammoplastyka - cena

Ile kosztuje zabieg zmniejszania piersi? Ceny oscylują między 6000 a 15 000 złotych.



Jeśli jednak otrzymamy skierowanie od neurologa i ortopedy i okaże się, że musimy mieć zmniejszone piersi ze względów zdrowotnych, koszt operacji jest refundowany przez NFZ. Jest jeden warunek - z każdej piersi musi zostać usunięte ponad 500 gramów tkanki.





Te gwiazdy zdecydowały się na zmniejszenie piersi

W świecie show biznesu nie tylko Rachel Bloom zdecydowała się na pomniejszenie biustu. W 1992 roku mammoplastyce poddała się Drew Barrymore. "Naprawdę lubię swoje ciało i teraz wiem, że to była dobra decyzja. Przez biusty sytuacja kobiet jest bardzo niekomfortowa. Dlatego, że mężczyźni przyglądają im się tak bardzo. Kiedy twoje piersi są ogromne, zaczynasz czuć się skrępowana. Czegokolwiek byś nie założyła, wyglądasz w tym ciężko. To bardzo niewygodne" - opowiadała w jednym z wywiadów już po zabiegu.

Brytyjska modelka Katie Price, znana też jako Jordan, poddawała się licznym zabiegom medycyny estetycznej - sześć razy powiększała sobie piersi. A jednak w 2014 roku zaskoczyła wszystkich, decydując się na siódmą operację - tym razem było to jednak... zmniejszenie biustu. Zmiana była radykalna, modelka zdecydowała się zmniejszyć piersi o pięć rozmiarów i zejść z 34FF do swojego naturalnego 34B. "Uwielbiam moje nowe piersi. Zmniejszyłam je o pięć rozmiarów, by ludzie brali mnie serio. Teraz ludzie najpierw patrzą na moją twarz" - komentowała.

Zdjęcie Stanik nie tylko podtrzymuje biust, ale również odciąża kręgosłup – dla niektórych pań jest jednak niewystarczający / 123RF/PICSEL

Była wokalistka Spice Girls, Victoria Beckham, także przeszła drogę od powiększania piersi do ich zmniejszania. W wywiadzie dla magazynu "Allure" powiedziała: "Nie mam już implantów piersi. Usunęłam je. Myślę, że pewnego dnia je sprzedam". Z kolei w brytyjskim "Vogue" zdecydowała się na wyznanie w "liście do młodej siebie", w którym żałowała zrobionych implantów. "Muszę to powiedzieć - nie kombinuj przy piersiach. Przez lata temu zaprzeczałam. To było głupie. To był znak mojego braku poczucia pewności. Ciesz się tym, co masz. Pewnego dnia twoje kompleksy same się rozwieją" - napisała.

Wiele celebrytek nie mówi tak otwarcie o zabiegach, ale tabloidy i portale plotkarskie od razu dostrzegają zmianę. Tak było z Mel B, która w 2013 roku schudła i postanowiła dopasować swój obfity biust do obecnego wyglądu, co nie umknęło uwadze mediów. "Zmniejszyła rozmiar piersi o jedną miseczkę, teraz jest bardzo zadowolona z mniejszego biustu. Wcześniej miała naprawdę wielkie piersi, kiedy schudła, postanowiła lepiej dopasować ich rozmiar do sylwetki" - tak twierdził informator "Life&Style".

Polskie gwiazdy, które zmniejszyły sobie biust

Nie tylko gwiazdy światowego formatu poddawały się mammoplastyce - również polskie celebrytki decydowały się na operację zmniejszenia biustu.

Do zabiegu otwarcie przyznała się prowadząca program "Love Island" Karolina Gilon. W rozmowie z Pomponikiem wyznała, że na operację wydała 12 tysięcy złotych.

"Miałam tak duże piersi, że cały czas chodziłam zgarbiona, a do tego ciężko było mi się odpowiednio ubrać. Nie czułam się komfortowo z własnym biustem i postanowiłam coś z tym zrobić. Wydałam na ten zabieg 12 tysięcy złotych".

Mówiła o tym również dla "Faktu": "Ja zmniejszyłam biust ze względów zdrowotnych, ponieważ był naprawdę bardzo duży i obciążał mój kręgosłup. Jeśli chodzi o sport, to nawet nie mogłabym trenować z tymi piersiami, to było naprawdę uciążliwe. Cieszę się, że są mniejsze, jestem swobodniejsza, dużo szczuplejsza, nie bolą mnie plecy, przestałam się garbić. To była bardzo dobra decyzja."

Zdjęcie Doda jest jedną z gwiazd, które postanowiły zmniejszyć biust / Piotr Andrzejczak / MWMedia

O swoim zmniejszeniu biustu publicznie opowiedziała także Doda - która wcześniej powiększyła piersi. Do ich zmniejszenia wokalistka przyznała się w 2018 roku, w rozmowie z Gala.pl. "Już dawno to zrobiłam, parę lat temu. Bo mi się znudził" - powiedziała.

Innymi celebrytkami, które podjęły tę decyzję były m. in. Joanna Krupa, Monika Miller czy Iwona Węgrowska. Mówiła o tym również Małgorzata Rozenek-Majdan, która w ostatnim odcinku programu "Rozenek cudnie chudnie" wyznała:

"Tak się właśnie zastanawiam, co zrobić z biustem i nie ukrywam, że chyba wspomogę się naprawdę radykalnymi środkami, bo już mi się znudził taki duży biust (...) Nacieszyłam się nimi bardzo i teraz już mnie one nie bawią"

Przeczytaj też:

Michał Koterski pochwalił się zdjęciem z nową dziewczyną

Mąż co tydzień oświadcza się żonie chorej na Alzheimera. Film wzruszył miliony



Ninja Warrior. Fighterzy nie tylko na torze. Inspirujące historie uczestników



* * *



Zobacz więcej: