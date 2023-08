Poranek Grażyny Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska podzieliła się niedawno na swoim profilu w serwisie Instagram, gdzie śledzą ją 42 tysiące osób, swoim sposobem na spędzenie poranka. Kobieta wrzuciła zdjęcie, do którego zapozowała siedząc w liściach na leśnej drodze. Aktorka miała na sobie czarne, dresowe rybaczki, top na ramiączkach i buty w tym samym kolorze. Uśmiechnięta Grażyna Szapołowska zebrała wiele pozytywnych komentarzy od swoich fanów:

“Boska pani Grażyna"

"Jesteś piękna urocza sexowna kobieta"

Wielu obserwatorów życzyło aktorce udanego dnia, a jedna z nich odniosła się do wczesnej pory spaceru po lesie słowami ludowego przysłowia:



“Kto wcześnie wstaję, temu Pan Bóg daje. Poranki są cudne".

Psy Grażyny Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska na leśnym spacerze nie była sama. Towarzyszyły jej dwa ukochane psy. Owczarek niemiecki, którego otrzymała w prezencie od syna - Iceman oraz suczka rasy york - Lolita. Według aktorki, jej mniejszy pies nie przepada za zdjęciami, co potwierdzałby najnowszy wpis. York na zdjęciu jest rozmazaną plamą w porównaniu do pozującego niczym zawodowy model Icemana.



Sekret urody Grażyny Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska 19 września 2023 roku skończy 70 lat, co nie zmienia faktu, że uznawana jest za jedną z piękniejszych polskich gwiazd. W jednym z wywiadów została zapytana, jaki jest sekret jej urody - aktorka stwierdziła, że są nim psy. Zwierzęta motywują ją do regularnych spacerów, co pomaga zachować jej wspaniałą sylwetkę oraz zdrowie.

O zdrowym i leczniczym wpływie lasów na organizm człowieka pisaliśmy w artykule: Las, który leczy. Czyli dlaczego ciągnie człowieka do natury?

Aktorka przyznała też, że raz zakradła się do cyrku w nocy i ukradła stamtąd psa, bo nie mogła znieść widoku czworonoga zaprzęganego do wózka z kaczkami. Grażyna Szapołowska znana jest ze swojej miłości do zwierząt.