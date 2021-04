Las, który leczy. Czyli dlaczego ciągnie człowieka do natury?

Wchodzisz w gęsty las. Słyszysz bicie własnego serca, czujesz wilgoć na skórze, a w nozdrzach zapach igliwia oraz ziemi. Wyciszasz się. Nie jest tajemnicą, że człowiek od wieków czerpie z natury to, co w niej najlepsze. Jednak dlaczego las, łąki i pola przyciągają coraz większą liczbę ludzi, pragnących chłonąć przyrodę wszystkimi zmysłami?

W Polsce obecna powierzchnia lasów wynosi 9,2 mln ha. W większości to obszar lasów państwowych. Mamy również 23 Parki Narodowe, oraz obszary objęte programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Do tego pola, łąki, spore parki w aglomeracjach miejskich. Oznacza to, że nawet mieszkając w dużym mieście, przy niewielkim wysiłku możemy mieć dostęp do natury.

Dlaczego to tak ważne? Według cyklicznego raportu GUS na temat ludności w I półroczu 2020 roku, ludność Polski liczyła 38,55 mln osób, z czego w miastach mieszkało 23 mln osób. 60 proc. populacji zamieszkującej Polskę wybrało życie w blokowiskach pośród zgiełku miasta i zanieczyszczeń powietrza.

Szybkość życia, wydłużające się godziny pracy, napięcia, stres i choroby cywilizacyjne sprawiły, że oddalamy się od natury. Mało kto ma czas po ciężkim dniu pracy w wielkiej korporacji iść na długi spacer. A jednak jest coś, co ciągnie nas, ludzi, niczym magnes do zieleni, do lasu, na łąki i pola.

"Warto zadbać o minimum 30 minut relaksującej aktywności na zewnątrz" - apeluje psycholog Pamela Świątek.

Może to wspomnienia z dzieciństwa, kiedy jako dzieci będąc u rodziny na wsi biegaliśmy beztrosko po lasach, budując szałasy i wspinając się na drzewa, które dawały cień w letni, upalny dzień. Ale nie tylko sentyment wiedzie nas do lasu.

"Przebywając na łonie natury, oprócz tego, że trenujemy naszą uważność (śpiew ptaków, zapach kwiatów, świeżej trawy, promienie słońca na twarzy), to również odprężamy się i relaksujemy. Łagodny ruch (np. spacer) wpływa pozytywnie na nasz układ nerwowy, poprzez dotlenienie mózgu i obniżenie kortyzolu, tzw. hormonu stresu. Dlatego warto zadbać o minimum 30 minut relaksującej aktywności na zewnątrz" - apeluje w rozmowie z Interią psycholog Pamela Świątek.



Nie jest tajemnicą, że człowiek nauczył się czerpać korzyści z natury - dziś do łask wraca ziołolecznictwo, kosmetyki naturalne i coraz większą popularnością cieszy się spędzanie czasu wolnego na łonie natury.