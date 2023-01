Premiera książki i filmu o Pameli Anderson

31 stycznia odbędą się dwie niezwykle ważne dla Pameli Anderson premiery. Po pierwsze ukaże się jej autogragrafia zatytułowana "Love Pamela". Oprócz tego na platformie Netflix zadebiutuje film dokumentalny "Pamela: Historia miłosna". Z tych okazji kobieta udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o bolesnych doświadczeniach.

Wiele miejsca w książce gwiazda "Słonecznego patrolu" poświęciła swojemu burzliwemu związkowi z pierwszym mężem Tommym Lee. W 1995 roku doszło do największego skandalu związanego z Pamelą Anderson. Wtedy właśnie doszło do kradzieży, a następnie wycieku do sieci sekstaśmy, którą para nagrała podczas swojego miesiąca miodowego.

Reklama

Czytaj także: Pamela Anderson opowie o swoim życiu w dokumencie Netflixa

Pamela Anderson o odarciu z prywatności

Pamela Anderson z żalem wspominała tamte chwile. Opowiedziała o tym, jak była traktowana przez prawników po wypłynięciu nagrań. Gwiazda postanowiła bowiem pozwać firmę zajmującą się dystrybucją nielegalnie pozyskanego filmiku. Adwokaci wypytywali ją o niezwykle intymne szczegóły z jej życia.

Pamiętam, jak wchodziłam do pokoju, w którym siedzieli ci wszyscy faceci. Mieli moje nagie zdjęcia. Adwokaci powiedzieli niemal wprost, że skoro wystąpiłam na okładce "Playboya", nie mam prawa do prywatności. Zadawali mi pytania dotyczące mojego życia seksualnego: jakie mam preferencje, gdzie lubię to robić wspominała Pamela

Bolesny powrót wspomnień z dzieciństwa

Co więcej, gwiazda porównała tamte wydarzenia do traumy z dzieciństwa. W wieku 12 lat Pamela Anderson została zgwałcona przez starszego o ponad dekadę mężczyznę. Kobieta wyznała, że takie odarcie z prywatności podczas walki o sprawiedliwość sprawiło, że powróciły do niej bolesne wspomnienia z czasów, gdy padła ofiarą napaści seksualnej.

Czułam się, jak kawałek mięsa. Kiedy zostałam zaatakowana przez tego faceta, bałam się, że wszyscy się dowiedzą. Kiedy skradziono to nagranie, czułam się tak, jak wtedy. To było brutalne wyznała gwiazda

Zobacz również: Pamela Anderson zaskoczyła nową sesją zdjęciową! Ikona?