Pamela Anderson w naturalnym wydaniu. Zachwyciła na czerwonym dywanie

To już rok, odkąd Pamela Anderson zrezygnowała z mocnego makijażu. Od tej pory znaną aktorkę najczęściej można zobaczyć w wersji „saute”. Drobny wyjątek zrobiła podczas gali "Glamour Women of the Year Awards 2024" w Londynie. Postawiła na delikatny make-up, który ograniczał się do pomalowania ust.