Okazuje się, że sekret księżnej jest prosty, naturalny i... dostępny w niemal każdej drogerii. To olejek arganowy - niedoceniany skarb w pielęgnacji włosów .

Olejek arganowy, nazywany "płynnym złotem Maroka", to produkt znany od wieków , ale dopiero w ostatnich latach zyskał na popularności. Jest pozyskiwany z nasion drzewa arganowego, które rośnie wyłącznie w Maroku. To prawdziwy eliksir zdrowia i urody. Dzięki bogactwu kwasów tłuszczowych, witaminy E oraz antyoksydantów, olejek arganowy ma wyjątkowe właściwości odżywcze, nawilżające i ochronne .

To właśnie te właściwości sprawiają, że olejek tak świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów. Księżna Kate, znana z dbałości o naturalną pielęgnację, jest jego wierną fanką i często używa go do wygładzania i wzmacniania swoich włosów.