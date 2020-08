Paris Hilton po latach przyznała, że przeszła piekło

Dziedziczka hotelowej fortuny była ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej, gdy uczęszczała do liceum z internatem w Utah. Przyznała się do tego w filmie dokumentalnym, który w połowie września będzie mieć premierę na YouTubie.

Zdjęcie Paris Hilton twierdzi, że w szkole ją skrzywdzono /JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP /East News

Paris Hilton była rozbrykaną nastolatką. W Nowym Jorku miała wiele pokus i ochoczo im ulegała. Często wymykała się ze swojego apartamentu w hotelu Waldorf Astoria, by korzystać z uroków życia nocnego i dużo imprezować.

W końcu jej rodzice stracili do niej cierpliwość i, by utemperować Paris, wysłali ją do liceum z internatem w bardzo odległym od Nowego Jorku stanie Utah. Jako 17-latka spędziła tam 11 miesięcy.

Bardzo długo milczała na temat horroru, który tam przeszła. Dopiero w poświęconym jej filmie dokumentalnym, "This is Paris", opisała traumatyczne przeżycia z okresu nauki w Provo Canyon School. Dokument będzie można oglądać na YouTubie od 14 września.

Od chwili, gdy się obudziłam, aż do chwili, kiedy kładłam się spać, oni cały dzień na mnie wrzeszczeli, poniżali i torturowali psychicznie

Hilton wspomina personel szkoły w wywiadzie, jakim udzieliła magazynowi "People".

Ich celem było złamanie nas

stwierdza. Pracownicy placówki nie ograniczali się do przemocy psychicznej względem uczniów. Również bili ich i podduszali. Ci, którzy byli nieposłuszni, mogli też trafić do izolatki na 20 godzin.

Jeśli chodzi o naukę, szkoła w ogóle się na niej nie skupiała

mówi Paris.

W dokumencie głos zabiorą również trzy koleżanki celebrytki z czasów szkolnych.

Obecni włodarze szkoły w oświadczeniu przesłanym tygodniowi "People", tłumaczą, że w 2000 r. placówka zmieniła właścicieli i nie mogą komentować sytuacji nakreślonej przez Hilton.

Zdjęcie Paris Hilton była swego czasu najbardziej znaną imprezowiczką / LFI / East News