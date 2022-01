Patrycja Tuchlińska znów bawi się na wakacjach

Patrycja Tuchlińska wiedzie wspaniałe życie u boku Józefa Wojciechowskiego. Trzy lata temu, gdy pierwszy raz pojawiła się razem z nim na otwarciu jednej z warszawskich inwestycji, w sieci zawrzało.

Nikt nie wróżył im długiej przyszłości, ale ku zdziwieniu niektórych, związek wciąż trwa, a co ważniejsze - w sierpniu 2021 roku na świat przyszło pierwsze dziecko Patrycji i Józefa.

74-letni milioner bardzo dba o to, by Patrycji i maluszkowi niczego w życiu nie zabrakło, również relaksu, odpoczynku i wszelkich luksusów. Dlatego nic dziwnego w tym, że influencerka może teraz rozkoszować się wakacjami w Dubaju.



Na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie publikuje zdjęcia, na których chwali się swoim bajecznym życiem i rajskimi wakacjami.



Do Dubaju gwiazdka udała się oczywiście ze swoją pociechą i to nie w przeciętny sposób. Józef Wojciechowski zapewnił swojej rodzinie ekskluzywny przelot do Dubaju, czym również podzieliła się z fanami Patrycja.



Fani mogą tylko pozazdrościć jej tego, jak bardzo jest rozpieszczana i oglądać dalej zdjęcia i nagrania, jakie publikuje w sieci.

